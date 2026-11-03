Η FIFA σκοπεύει να δώσει στα μέλη του Συμβουλίου της, πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που αφορούν το εγκαταλελειμμένο σχέδιο της FIFA Forward Enterprise (FFE), όπως αποκάλυψε στο Reuters πρόσωπο με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε αποσύρει στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού το πλάνο πώλησης των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή του.

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