Η FIFA επιβεβαίωσε μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της για την καταπολέμηση του καθεστώτος της πολυϊδιοκτησία στο ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα από εδώ και στο εξής θα απαγορεύεται, ο δανεισμός παικτών μεταξύ συλλόγων που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.

Στόχος-όπως αναφέρει σχετικά η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketing registrado είναι να αποτραπεί η «εσωτερική αγορά» που αναπτύσσεται εντός αυτών των συλλόγων, να ενθαρρυνθούν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στην εργασία για τους παίκτες, αποτρέποντας τη μονοπώληση των ταλέντων από μια ενιαία εταιρική δομή.

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια η FIFA είχε ήδη εισαγάγει όρια: ένας σύλλογος μπορεί να δανείσει έως και έξι επαγγελματίες παίκτες και δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έξι δανεικούς στην ομάδα του, σύμφωνα με το Άρθρο 10 των Κανονισμών για το Καθεστώς και τις Μεταγραφές των Παικτών.

Ωστόσο, πρόσφατες συγκρούσεις ,όπως συνέβη με τον Eagle Football Group, ο οποίος αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ της Μποταφόγκο και της Λιόν σχετικά με «εσωτερικές μεταγραφές», επιτάχυναν την απόφαση για αυστηροποίηση των κανόνων.

Η νέα πολιτική επηρεάζει άμεσα «γίγαντες» που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο όπως η City Football Group, η Eagle, η Red Bull, η Grupo Pachuca και, προηγουμένως, η 777 Partners.

Αυτοί οι όμιλοι έχουν δημιουργήσει δίκτυα συλλόγων σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ηπείρους, χρησιμοποιώντας τους δανεισμούς παικτών ως εσωτερικό εργαλείο βελτιστοποίησης. Η FIFA επιδιώκει τώρα να περιορίσει αυτό το πλεονέκτημα για να εξισορροπήσει τον ανταγωνισμό.

Βέβαια η συζήτηση αυτή ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Όμιλοι όπως η Kroenke Sports & Entertainment, ιδιοκτήτρια συλλόγων στο NFL, το NBA, το NHL, το MLS και την Άρσεναλ, και η Fenway Sports Group, ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ, των Μπόστον Ρεντ Σοξ και των Πίτσμποργκ Πένγκουις, έχουν δημιουργήσει εμπορικές και αθλητικές συνέργειες, αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα των αγώνων.