Αυτό που το πρωί της Τρίτης ακουγόταν σαν αποκάλυψη του βρετανικού Τύπου, μέσα στην ίδια μέρα είχε γίνει επίσημη ανακοίνωση της ίδιας της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως συνεργάζεται με την αμερικανική τράπεζα JPMorgan για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώνει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών και γυναικών και του Μουντιάλ Συλλόγων, μαζί με την επιχειρησιακή διοργάνωσή τους.

Στόχος είναι η άντληση έως 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εξωτερικούς επενδυτές, μέσω πώλησης μειοψηφικού πακέτου έως 20%, με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αρχική αποκάλυψη έγινε από τους Times του Λονδίνου και τους Financial Times, με πηγές που έκαναν λόγο για σχέδιο ικανό να αποφέρει στον Τζιάνι Ινφαντίνο δεκάδες εκατομμύρια δολάρια προσωπικά.

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