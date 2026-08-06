Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας έλαβαν τα πριμ που εκκρεμούσαν για τη συμμετοχή τους στο Αραβικό Κύπελλο του 2025, λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες καταγγελίες του προέδρου της, πρίγκιπα Άλι μπιν Αλ Χουσεΐν, κατά της FIFA.

Ο πρίγκιπας Άλι ευχαρίστησε τη FIFA για την καταβολή των χρημάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση οκτώ μηνών. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, τα ποσά αφορούσαν την πορεία της Ιορδανίας έως τον τελικό του FIFA Arab Cup στο Κατάρ.

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