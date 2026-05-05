Την καλύτερη δουλειά στον κόσμο προσφέρει η Fox Sports. Σε συνεργασία με την ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας Indeed ψάχνει τον «Chief World Cup Watcher» τον οποίο θα πληρώσει 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Ο υποψήφιος θα παρακολουθεί κάθε παιχνίδι μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να βλέπει κάθε λεπτό των αγώνων μέσω της πλατφόρμας streaming Fox One, της επίσημης υπηρεσίας του Μουντιάλ 2026, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε ματς σε ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς.

«Θα είναι η καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά της αγοράς, αλλά μόνο για έναν τρελό φίλαθλο που είναι έτοιμος για αυτή τη μοναδική αποστολή», ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε δελτίο Τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της Indeed και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 6 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Μπόστον Ρεντ Σοξ και τους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, με 48 ομάδες, θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.