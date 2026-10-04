Η ΠΑΕ Άρης φιλοξένησε σήμερα την εθνική Γερμανίας στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου στο Νέο Ρύσιο. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν πρόγραμμα άνω της μίας ώρας το πρωί, λίγες ώρες πριν από τον αποψινό αγώνα Nations League με την εθνική Ελλάδας (21:45, Γήπεδο Τούμπας).

Τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιούργκεν Κλοπ, τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη της γερμανικής αποστολής υποδέχθηκαν ο team manager του Άρη, Γιώργος Γκουγκουλιάς, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και μέλη του staff. Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας ευχαρίστησαν με τη σειρά τους την ΠΑΕ Άρης για τη φιλοξενία. Ο Γρηγορίου και ο Γκουγκουλιάς φωτογραφήθηκαν μαζί με τον Κλοπ, ενώ από το πρωινό πέρασε και η φωτογραφία με τον Φλόριαν Βιρτς της Λίβερπουλ.

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