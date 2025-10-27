Η απόλυση του Ιγκόρ Τούντορ οδήγησε τους ανθρώπους της Γιουβέντους ξανά στην αγορά για προπονητή, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να αποτελεί τη Νο1 επιλογή της διοίκησης των «μπιανκονέρι».

Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η «Γιούβε» έχει ήδη κάνει τις πρώτες συζητήσεις με τον πολύπειρο τεχνικό και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή της Ιταλίας, για ένα συμβόλαιο ενάμιση έτους.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές προχωρούν σε πολύ σταθερή βάση και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Σπαλέτι να αναλαμβάνει τα ηνία της «Μεγάλης Κυρίας» η οποία βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A και στο -6 απ’ την κορυφή, ενώ στο Champions League έχει μόλις 2 βαθμούς έπειτα από 3 αγωνιστικές (25η θέση).

Ως εναλλακτική, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν εντέλει οι συζητήσεις με τον Σπαλέτι, είναι ο πρώην ομοσπονδιακός της Ιταλίας και Σαουδικής Αραβίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, το όνομα του οποίου είχε «παίξει» και πριν από 8 μήνες μετά την απόλυση του Τιάγκο Μότα.

Mε πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ