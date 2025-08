Ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Νιούκαστλ, ο διεθνής επιθετικός Κάλουμ Γουίλσον υπέγραψε στη Γουέστ Χαμ για να αντικαταστήσει τον Μίκαελ Αντόνιο, του οποίου το συμβόλαιο δεν ανανεώθηκε.

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό σύλλογο όπως η Γουέστ Χαμ. Ένας σύλλογος που μοιράζεται ένα παρόμοιο πάθος με εμένα. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και προσπάθεια να πετύχει, οπότε είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού», δήλωσε ο 33χρονος Γουίλσον.

«Ανυπομονώ για την πρόκληση. Υπάρχει τόσο πολύ ταλέντο στην ομάδα. Όλοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση για να επιτύχουν τον στόχο να τερματίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στο πρωτάθλημα, κι αυτό αξίζουν οι οπαδοί, αυτό αξίζει ο σύλλογος κι αυτό αξίζει η ποιότητα της ομάδας», πρόσθεσε ο Γουίλσον.

West Ham United is delighted to announce the signing of England international centre-forward Callum Wilson ✍️

— West Ham United (@WestHam) August 2, 2025