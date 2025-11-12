Ο Ρομπ Έντουαρντς είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τη δύσκολη αποστολή να κρατήσει τη Γουλβς στην Premier League. Οι «λύκοι» συμφώνησαν με τη Μίντλεσμπρο, στην οποία εργαζόταν μέχρι σήμερα ο 42χρονος τεχνικός, και ανακοίνωσαν την υπογραφή συμβολαίου μαζί του, διάρκειας 3,5 ετών.

Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική Ουαλίας έχει φορέσει για τέσσερα χρόνια (2004-2008) τη φανέλα των Γουόντερερς, στους οποίους μάλιστα ξεκίνησε και την προπονητική καριέρα του το 2016, υπηρετώντας ως προσωρινός τεχνικός της ομάδας για δύο παιχνίδια.

Εν συνεχεία εργάστηκε σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών (Τέλφορντ, Φόρεστ Γκριν, Γουότφορντ, Λούτον και Μίντλεσμπρο), ενώ έχει περάσει και από τον πάγκο της εθνικής ομάδας Κ16 της Αγγλίας.

Ο Έντουαρντς αντικαθιστά στον πάγκο της Γουλβς τον Βίτορ Περέιρα και η αποστολή του μοιάζει πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι «λύκοι» έχουν μόλις δύο βαθμούς μετά από έντεκα αγώνες πρωταθλήματος και βρίσκονται «κολλημένοι» στην τελευταία θέση, επτά βαθμούς πίσω από την -προτελευταία- Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η πρόσληψη του Ουαλού, πάντως, έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (όπως φαίνεται και από τη διάρκεια του συμβολαίου του), κάτι που τόνισε και ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζεφ Σι:

«Χρειάζεται να ανανεώσουμε τον σύλλογο με μία νέα προπονητική φιλοσοφία, με τη δική του ταυτότητα και τις δικές του ιδέες, και να “χτίσουμε” πάνω σε αυτό. Είμαστε σε ένα νέο κεφάλαιο του συλλόγου και ο Ρομπ θα είναι ένα κομμάτι “κλειδί” σε αυτό».