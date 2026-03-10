Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που σε εξωαγωνιστικό περιστατικό πρωταγωνίστησαν δυο πρόεδροι ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ισπανίας.

Το συμβάν έγινε στα κεντρικά γραφεία της La Liga και ντρόπιασε το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ο Χεσούς Χιλ (τότε πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης και Δήμαρχος της Μαρμπέγια) συναντήθηκε με τον Χοσέ Μαρία Κανέδα (πρόεδρο της Κομποστέλα), λίγες μέρες αφότου ο δεύτερος αποκάλεσε «ηλίθιους» τους ψηφοφόρους της Μαρμπέγια που υποστήριξαν τον Χιλ, ο οποίος ήταν έτοιμος να ξεσπάσει εναντίον του.

