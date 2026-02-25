Η Ίντερ αποκλείστηκε στα πλέι οφ του Champions League από την Μπόντο Γκλιμτ και ο πρόεδρός της, φρόντισε πριν τη διεξαγωγή του αγώνα-ρεβάνς με τους Νορβηγούς να στηρίξει τον προπονητή των «νερατζούρι» και την ομάδα γενικότερα.

Ο Τζουζέπε Μαρότα διέψευσε ισπανικό δημοσίευμα που υποστήριζε ότι ο Ντιέγκο Σιμεόνε συμφώνησε με τους Μιλανέζους για να αναλάβει από το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία τους.

Ο πρόεδρος της Ίντερ δήλωσε τα εξής: «Ας το πούμε ψεύτικο νέο, απολύτως. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε γιατί είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με τον Κίβου.

Ίσως ήμασταν λίγο τυχεροί, αλλά στην ουσία, ο Κίβου αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή στην Ίντερ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αργεντινός προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ακουστεί για τους «νερατζούρι» όταν ακόμα τεχνικός ήταν ο Σιμόνε Ιντζάγκι.

Στις 23/2, ειπώθηκε για δεύτερη φορά σε χρονικό διάστημα μικρότερου του ενός έτους ότι ο «Τσόλο» θα γυρίσει στο Μιλάνο (είχε διατελέσει ποδοσφαιριστής της Ίντερ) προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο Κριστιάν Κίβου.

Ο Μαρότα φρόντισε άμεσα να ξεκόψει κάθε σχετική κουβέντα. Προς το παρόν.