Τι και εάν η Κόμο των Σεσκ Φάμπρεγκας και Τάσου Δουβίκα προηγήθηκε 0-2 στο Τζουζέπε Μεάτσα, όμως η Ίντερ με συγκλονιστική ανατροπή το έφερε τούμπα , επικράτησε 3-2 και φουλάρει για το νταμπλ μετά από 16 χρόνια.

Η Κόμο μπήκε πιο δυνατά στο ματς με τον Μαρτίνεζ να σταματά τον Μπατούρινα στο 8′, ενώ δύο λεπτά μετά η κεφαλιά του Κεμπφ σταμάτησε στο δοκάρι της Ίντερ. Ο Κροάτης βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 32ο λεπτό μετά από ασίστ του Μπρεμτ. Η πρώτη καλή στιγμή της Ίντερ ήταν με τον Τουράμ, όμως η κεφαλιά του Γάλλου φορ πέρασε εκτός.

