Ο Τσούμπα Άκπομ αποτελεί την πρώτη θερινή μεταγραφή της Ίπσουιτς εν όψει της επιστροφής της στην Premier League, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ρήτρας στο συμβόλαιο του Άγγλου επιθετικού, που αγωνιζόταν με τη φανέλα των «Μπλε» ως δανεικός από τον «Αίαντα».

Επιστροφή στην Premier League για τον Τσούμπα Άκπομ. Ο 30χρονος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, που αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα της Ίπσουιτς από τον Άγιαξ, οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο, στην κορυφαία κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας μάλιστα την μεγάλη του επιστροφή έπειτα από τη θητεία του στην Άρσεναλ.

