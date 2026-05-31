Η Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε έναν νέο κανονισμό της IFAB και σκόραρε στο φιλικό με την Ισλανδία, σε μια φάση που αποτυπώνει μία τις αλλαγές που θα δούμε στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν ένας ποδοσφαιριστής βλέπει τον αριθμό του στον πίνακα των αλλαγών, έχει στη διάθεσή του δέκα δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο αντικαταστάτης του μπορεί να εισέλθει μετά από ένα λεπτό και μόνο αφού βγει η μπάλα εκτός, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα τα συνεχίσει να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr