Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντάλλαξαν χειραψία.

Αυτό συνέβη στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Μονακό και την Παρτιζάν, όπου είναι προπονητές.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση των δύο ανδρών χάλασε όταν ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για να παίξει στον Ολυμπιακό.

Έκτοτε οι δυο άνδρες δεν είχαν την παραμικρή επαφή στο πέρασμα των ετών, μέχρι σήμερα στο παιχνίδι των δύο ομάδων για την Euroleague, όπου έδωσαν τα χέρια, σε μία ιστορική στιγμή.

From player to rival! 🤝

Vassilis Spanoulis once led Obradović’s team on the court, now he leads Monaco against his former coach!

How will this matchup unfold? 🔥 pic.twitter.com/IuCIIVV9yq

— SKWEEK (@skweektv) February 7, 2025

