Χιλιάδες φίλαθλοι και σπουδαίες προσωπικότητες του ιταλικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου είπαν το τελευταίο αντίο, δίνοντας το «παρών» στην κηδεία του θρυλικού αρχηγού και αμυντικού της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (31/7) σε ηλικία 66 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο, παρουσία πολλών παλαιών συμπαικτών του, μεταξύ των οποίων οι Πάολο Μαλντίνι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Αλεσάντρο Κοστακούρτα, καθώς και εκπροσώπων της Μίλαν, που απέτισαν φόρο τιμής στον εμβληματικό αρχηγό των «ροσονέρι».

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