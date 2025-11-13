Πολλά προβλήματα δημιούργησε στο Εστορίλ το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη το πρωί της Πέμπτης (13/11).
Εξαίρεση δεν αποτέλεσε το γήπεδο της ομώνυμης ομάδας ποδοσφαίρου, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε … πισίνα το Estadio Antonio Coimbra da Mota.
Φυσικά, στο γήπεδο προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την κακοκαιρία, ενώ έμεινε και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Estádio do Estoril esteve assim devido à tempestade, mas fontes garantem à Cabine Desportiva que já está tudo em ordem 👌pic.twitter.com/dAVfVrcpxK
— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 13, 2025
As consequências do “mau feitio” da Cláudia, no Estádio do Estoril-Praia 🌧️
fonte: não sabemos, chegou ao Antunes via whatsapp pic.twitter.com/oSgPCQObXc
— GoalPoint (@_Goalpoint) November 13, 2025
Χα.Π.