Πολλά προβλήματα δημιούργησε στο Εστορίλ το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη το πρωί της Πέμπτης (13/11).

Εξαίρεση δεν αποτέλεσε το γήπεδο της ομώνυμης ομάδας ποδοσφαίρου, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε … πισίνα το Estadio Antonio Coimbra da Mota.

Φυσικά, στο γήπεδο προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την κακοκαιρία, ενώ έμεινε και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Χα.Π.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #estoril