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Το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Κάλιαρι στη φετινή Serie A συνεχίζεται. Η ομάδα της Σαρδηνίας πήρε σπουδαίο «διπλό» στο Μπέργκαμο, επικρατώντας με 2-1 της Αταλάντα, η οποία γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα μέσα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Για την Κάλιαρι αυτή ήταν η τρίτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, επίδοση που την κρατά σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή και επιβεβαιώνει το εξαιρετικό της ξεκίνημα στη σεζόν.

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