Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στη Βόρεια Αμερική θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη διοργάνωση, σε σημείο που ζήτησε, την ίδια ημέρα, να κρατήσει το τρόπαιο.

Πρόκειται για «πιθανώς το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φορώντας ένα κόκκινο καπέλο με το σύνθημα «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα», ενώ διευκρίνισε πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center — τον εμβληματικό συναυλιακό χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, τον οποίο ο ίδιος έχει αναλάβει πρόσφατα να διαχειριστεί.

Ο 79χρονος πρόεδρος, λάτρης των σπορ, έκανε την ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει επισκεφθεί πολλές φορές τον Λευκό Οίκο από την επάνοδο του δισεκατομμυριούχου στην εξουσία, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις μαζί του.

Ο πρόεδρος της FIFA δεν ήρθε με… άδεια χέρια, καθώς έφερε μαζί του το θρυλικό τρόπαιο της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, με αγώνες και στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Ινφαντίνο προσκάλεσε τον εμφανώς ενθουσιασμένο Τραμπ να το αγγίξει.

«Αυτό προορίζεται μόνο για νικητές, και επειδή εσείς είστε νικητής, μπορείτε επίσης να το αγγίξετε», δήλωσε ο επικεφαλής της FIFA.

«Μπορώ να το κρατήσω;», ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι το τρόπαιο θα ταίριαζε τέλεια με τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, το οποίο έχει γεμίσει με κάθε λογής χρυσά διακοσμητικά. «Είναι ένα όμορφο χρυσό κομμάτι», είπε με θαυμασμό.

Ο πρώην επιχειρηματίας διατηρεί ήδη στο γραφείο του ένα τρόπαιο από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο Ινφαντίνο παρέδωσε επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο ένα γίγαντιο αντίγραφο εισιτηρίου για τον τελικό του Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 19 Ιουλίου 2026.

Στο εισιτήριο αναγράφεται: «Θέση 1, σειρά 1» και φέρει τον αριθμό «45/47» — αναφορά στις δύο θητείες του Τραμπ, ως 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Kennedy Center, όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση, έχει μετατραπεί σε συμβολικό χώρο της προσπάθειας του Τραμπ να ανακτήσει τον έλεγχο του πολιτιστικού τοπίου, το οποίο κατηγορεί για “προοδευτική εκτροπή”. Έχει πλέον αναλάβει την προεδρία του οργανισμού και σκοπεύει όχι μόνο να έχει λόγο στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά και να ξεκινήσει σημαντικά έργα αναβάθμισης — όπως έχει ήδη κάνει στον Λευκό Οίκο και στους δρόμους της Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα, επανειλημμένα, ότι ενδέχεται να αλλάξει την ονομασία του Kennedy Center για να περιλαμβάνει το επώνυμό του.

«Ορισμένοι το αποκαλούν ήδη Trump-Kennedy Center, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι — ίσως σε μία εβδομάδα», δήλωσε με χαμόγελο.

Παρά την αυστηρή αντι-μεταναστευτική πολιτική του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι για τους περισσότερους φιλάθλους θα είναι «πολύ εύκολο» να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό θα είναι «προφανώς λίγο πιο δύσκολο» για πολίτες ορισμένων χωρών. Η κυβέρνησή του έχει απαγορεύσει την είσοδο σε ταξιδιώτες από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Αϊτή και το Ιράν.

Τέλος, σε μια απρόσμενη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν —ο οποίος «πολύ το θέλει», όπως είπε— «μπορεί να έρθει ή και να μην έρθει» για να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, από το οποίο η Ρωσία έχει αποκλειστεί λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ψάχνοντας σε ένα συρτάρι του γραφείου του, ανέσυρε μια φωτογραφία που τον δείχνει μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αλάσκα. Εξήγησε ότι ο Πούτιν του την είχε στείλει και δήλωσε ότι σκοπεύει να την υπογράψει.