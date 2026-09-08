Η διοίκηση της Κόμο δείχνει το δρόμο… Ανανέωσε το συμβόλαιο της Ρομπέρτα Πίκι μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28, μετά την διάγνωση καρκίνου του μαστού στην έμπειρη επιθετικό της ομάδας, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Serie A.

Όπως ανακοινώθηκε, η 34χρονη Ιταλίδα ποδοσφαιρίστρια θα έχει την υποστήριξη της ιατρικής ομάδας του συλλόγου, που θα συνεργαστεί στενά με τους ειδικούς που επιβλέπουν τη φροντίδα της.

«Όλοι στην Κόμο 1907 είναι δίπλα στην Ρομπέρτα και θα της δώσουν και στην οικογένειά της όλη την υποστήριξη που χρειάζονται τους επόμενους μήνες. Αυτήν την στιγμή, ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της Ρομπέρτα, καθώς επικεντρώνεται στη θεραπεία και την ανάρρωσή της», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ από την πλευρά της, η Πίκι έγραψε σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Τίποτε δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί δεδομένο και είμαι τυχερή. Ήλθε η ώρα να παίξω τον αγώνα μου, αλλά θα επιστρέψω ακόμη πιο αποφασισμένη».