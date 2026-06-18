Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εξοργίσει τον Donald Trump περισσότερο από την Ισπανία. Τώρα, η χώρα θέλει απεγνωσμένα να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο έφηβος σούπερ σταρ Lamine Yamal, ο Rodri και η παρέα του μπήκαν στο τουρνουά ως κοινά φαβορί μαζί με τη Γαλλία. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ προφανώς να έχει την πρόθεση να κάνει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτι που θα προβάλλει την προσωπική του επιρροή και την ήπια δύναμη της Αμερικής, η κατάκτηση του τροπαίου θα ήταν γλυκιά για τους Ισπανούς οπαδούς του ποδοσφαίρου – αλλά ιδιαίτερα για τον πρωθυπουργό τους.

Ο ειλικρινής σοσιαλιστής ηγέτης Pedro Sanchez, υποστηρικτής της Ατλέτικο Μαδρίτης, συγκρούστηκε έντονα με τον Trump για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές τους σε θέματα από την ενέργεια έως τη μετανάστευση δύσκολα θα μπορούσαν να διαφέρουν περισσότερο.

«Κανένας πρωθυπουργός στο παρελθόν δεν έχει λάβει τόση αναγνώριση για την αντιπολίτευση στον Trump στη διεθνή σκηνή ούτε έχει υιοθετήσει τόσο αντιαμερικανική στάση», δήλωσε ο Paco Camas, επικεφαλής της κοινής γνώμης στην εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. «Ο Sanchez», πρόσθεσε, «τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της αντίστασης στο αντιδραστικό κύμα που σαρώνει την Ευρώπη και τη Δύση».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση από ένα δημόσιο ερευνητικό ινστιτούτο έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ισπανών αποδοκιμάζουν την κριτική του Trump προς την Ισπανία, γεγονός που υποδηλώνει κάποια διακομματική υποστήριξη για τη θέση του Sanchez. Μια άλλη δημοσκόπηση, της ανεξάρτητης εταιρείας 40db, έδειξε ότι το 82% των Ισπανών βλέπουν τον Trump ως απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη.

Η Ισπανία, μια ποδοσφαιρική δύναμη που έχει κερδίσει μία φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και τέσσερις φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Ατλάντα τη Δευτέρα με μια αγχωτική ισοπαλία 0-0, που γιορτάστηκε σαν θρίαμβος – και δικαίως – από τους συμπαθείς Αφρικανούς. Ελπίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι της στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου, σηκώνοντας το τρόπαιο μπροστά στον πρόεδρο της MAGA – ο οποίος είναι τόσο ενοχλημένος από την ηγεσία της Μαδρίτης.

«Η Ισπανία είναι loser»

Η αφορμή για την επιδείνωση των σχέσεων Ουάσιγκτον – Μαδρίτης ήταν η άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης πέρυσι να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες σύμφωνα με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Ενώ ο Trump πίεσε τους εταίρους του ΝΑΤΟ να αποδεχτούν έναν στόχο δαπανών 5% του ΑΕΠ, η Ισπανία – παραδοσιακά μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες της στρατιωτικής συμμαχίας – επέμεινε να διατηρήσει τις δαπάνες της στο 2,1%. Ο Sanchez είπε ότι ο στόχος του 5% θα σήμαινε «εξάλειψη των επιδομάτων ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας, μείωση όλων των συντάξεων κατά 40% ή μείωση των κρατικών επενδύσεων στην εκπαίδευση κατά το ήμισυ».

Σε απάντηση, ο Trump αποκάλεσε τη χώρα «καθυστερημένη» και επανειλημμένα αναφέρθηκε σε αυτήν με υποτιμητικούς όρους. «Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», είπε. Η φετινή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μόνο αύξησε τις εντάσεις. Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις τους σε ισπανικό έδαφος για την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «αδικαιολόγητες και επικίνδυνες».

Στη συνέχεια, ο Trump απείλησε να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Ισπανία, αν και αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές σχέσεις της χώρας είναι ενσωματωμένες στην ΕΕ. «Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη», δήλωσε ο πρόεδρος τον Μάρτιο στην New York Post. Στο παρασκήνιο διαφαίνεται η συνεχής κριτική της κυβέρνησης Sanchez για την στρατιωτική επίθεση του συμμάχου των ΗΠΑ, Ισραήλ, στη Γάζα. Το 2024, η Ισπανία, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης. Η κυβέρνηση Sanchez ήταν επίσης η πρώτη στην ΕΕ που κατηγόρησε την κυβέρνηση του ισραηλινού ηγέτη Benjamin Netanyahu για γενοκτονία.

Τελικά, η μετανάστευση είναι καλή

Σε φλέγοντα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, οι Sanchez και Trump είναι επίσης εντελώς διαφορετικοί.

Ο Sanchez απάντησε στο σλόγκαν του Trump υπέρ των ορυκτών καυσίμων «Drill, baby, drill» με ένα δικό του: «Green, baby, green», απηχώντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Μαδρίτη έχει θέσει ως στόχο να προέρχεται το 81% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η κυβέρνησή του έχει επίσης υπερασπιστεί σθεναρά τη μετανάστευση για οικονομικούς και ανθρωπιστικούς λόγους – και επί του παρόντος βρίσκεται στη διαδικασία νομιμοποίησης του καθεστώτος τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου μη εξουσιοδοτημένων αλλοδαπών εργαζομένων.

«Εάν δεν αγκαλιάσουν τη μετανάστευση, οι δυτικές χώρες θα βιώσουν μια απότομη δημογραφική παρακμή που θα τις εμποδίσει να διατηρήσουν τις οικονομίες και τις δημόσιες υπηρεσίες τους στην επιφάνεια», έγραψε ο Sanchez στους New York Times τον Φεβρουάριο. Χρησιμοποίησε το άρθρο γνώμης για να εξαπολύσει μια ελαφρώς συγκαλυμμένη επίθεση στην καταστολή των μεταναστών από τον Trump, προειδοποιώντας για τις «παράνομες και σκληρές» πολιτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες. Η σύγκρουση μεταξύ του αυτοαποκαλούμενου «αριστερού, φεμινιστικού, πράσινου» συνασπισμού του Sanchez και της κυβέρνησης MAGA του Trump έχει τροφοδοτηθεί από τον υποβόσκοντα αντιαμερικανισμό στην Ισπανία.

Ο Lluís Orriols, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, εξήγησε ότι κάποιο αντιαμερικανικό συναίσθημα υπήρχε πάντα στην ισπανική αριστερά, αλλά οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις σπάνια το αξιοποίησαν. Μια εξαίρεση ήταν το 2004, όταν ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, José Luis Rodríguez Zapatero, απέσυρε τα ισπανικά στρατεύματα από το Ιράκ. «Οι Σοσιαλιστές χρησιμοποιούν αυτόν τον αντιαμερικανισμό μόνο περιστασιακά», είπε ο Orriols. «Και όταν το κάνουν, τείνουν να έχουν εκλογικά οφέλη».

Ο συμβολικός σούπερ σταρ

Θεωρητικά, όλες αυτές οι εκτός γηπέδου αποσκευές αφέθηκαν στην άκρη μόλις η ισπανική ομάδα ξεκίνησε την οδύσσειά της στο Παγκόσμιο Κύπελλο τη Δευτέρα. Ωστόσο, η χώρα γνωρίζει καλά ότι το ποδόσφαιρο δεν απέχει ποτέ από την πολιτική ή τις αντιπαραθέσεις.

Το 2023, λίγο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία από την γυναικεία ομάδα, ο πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Luis Rubiales, το γιόρτασε φιλώντας την παίκτρια Jenni Hermoso στο στόμα. Η αντίδραση που ακολούθησε οδήγησε σε διαμαρτυρίες και κριτική από την κυβέρνηση – και τελικά οδήγησε στη δίκη και την καταδίκη του Rubiales για σεξουαλική επίθεση.

Τον περασμένο μήνα, ο Lamine Yamal της Μπαρτσελόνα άρπαξε μια παλαιστινιακή σημαία από έναν περαστικό και την σήκωσε καθώς η ομάδα του επέβαινε σε ένα λεωφορείο με ανοιχτή οροφή για να γιορτάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Η χειρονομία αυτή προκάλεσε την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγόρησε για «υποκίνηση μίσους». Ο Sanchez έσπευσε να υπερασπιστεί τον παίκτη, λέγοντας ότι τέτοια σχόλια προέρχονταν από εκείνους που «τυφλώθηκαν από την ίδια τους την ντροπή».

Ο 18χρονος Yamal είναι το αστέρι της εθνικής ομάδας και σύμβολο μιας εθνοτικά μικτής νεότερης γενιάς στην Ισπανία. Με Μαροκινό πατέρα και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα, είναι παιδί μεταναστών και ενεργός μουσουλμάνος. Κάποιοι θα έλεγαν ότι αντιπροσωπεύει επίσης τις πολωμένες εποχές στην Ισπανία και παγκοσμίως. Ο Yamal έχει υποστεί ρατσιστική κακοποίηση και ο πατέρας του, Munir Nasraoui, κάποτε τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή έσπασε τα γυαλιά ενός υποστηρικτή του φιλο – Trump ακροδεξιού κόμματος Vox σε συμπλοκή σε μια από τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Η νίκη για τον Yamal και την ισπανική ομάδα στη Βόρεια Αμερική θα ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Θα ήταν επίσης μια ακόμη ανατροπή στη σύνθετη σχέση μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον.

Πηγή: POLITICO