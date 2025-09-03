Εσωτερική κρίση ξέσπασε στη Μαγιόρκα, εξαιτίας της απόφασης του Χαγκόμπα Αρασάτε να μη χρησιμοποιήσει καθόλου τον αρχηγό της ομάδας, Ντάνι Ροντρίγκεθ, στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τη Ρεάλ.

Ο 37χρονος μέσος άσκησε δημόσια κριτική στον προπονητή του και η διοίκηση αντέδρασε τιμωρώντας τον πολύπειρο άσο με ποινή αποκλεισμού και στέρησης μισθού, ενώ παράλληλα του αφαίρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο πολύπειρος μέσος αντέδρασε άσχημα στην απόφαση του Αρασάτε να χρησιμοποιήσει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του ματς στο «Μπερναμπέου» τον νεαρό Γιαν Βιρχίλι, άρτι αφιχθέντα στη Μαγιόρκα από την Μπαρτσελόνα, σε μία χρονική στιγμή που το σκορ ήταν 2-1 και οι νησιώτες πίεζαν για την ισοφάριση.

«Εύχομαι στον Γιαν κάθε επιτυχία εδώ και όλοι μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μια τέτοια απόφαση στέλνει ένα άσχημο μήνυμα στα αποδυτήρια ότι η σκληρή δουλειά, τα αποτελέσματα και η αφοσίωση δεν έχουν καμία σημασία» έγραψε μετά το παιχνίδι στο Instagram ο Ροντρίγκεθ.

«Πονάει όταν βλέπεις έναν παίκτη που μόλις έφτασε, που έχει κάνει μόνο μία προπόνηση, να έχει την ευκαιρία να παίξει, μπροστά από συμπαίκτες που είναι εδώ χρόνια, που υπερασπίζονται αυτή τη φανέλα με τον ιδρώτα του προσώπου τους και που βάζουν τον σύλλογο πάνω από όλα» πρόσθεσε ο 37χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Μαγιόρκα από το 2018.