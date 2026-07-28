Η Ουνικάχα Μάλαγα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 32χρονο Ισπανό σέντερ Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Σε μία εξαιρετική προσθήκη προχώρησε η Μάλαγα, που ενίσχυσε με εμπειρία και ποιότητα τη θέση του βασικού σέντερ, εν όψει της νέας σεζόν, δείχνοντας παράλληλα και τις προθέσεις της στο φετινό Basketball Champions League.

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