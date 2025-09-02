Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό διεθνή τερματοφύλακα να αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από τέσσερις σεζόν και την κατάκτηση του Champions League.

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, οι «πολίτες» δαπάνησαν περίπου 35 εκατ. ευρώ για να εξαγοράσουν τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του 26χρονου, ο οποίος κρίθηκε ανεπιθύμητος στο Παρίσι μετά την απόκτηση του Γάλλου Λουκά Σεβαλιέ από τη Λιλ.

Ο Ντοναρούμα έρχεται στο Μάντσεστερ για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Έντερσον στη Φενερμπαχτσέ και να πάρει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα, με τον 22χρονο Τζέιμς Τράφορντ να μένει ως εναλλακτική λύση.

Η Σίτι ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν χωρίς τρόπαιο, μετά από τέσσερις συνεχόμενους τίτλους Premier League και την κατάκτηση του Champions League το 2023.

Ο «Τζίτζιο», προϊόν των ακαδημιών της Μίλαν, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, ετοιμάζεται να γνωρίσει το τρίτο του μεγάλο πρωτάθλημα μετά τη Serie A και τη Ligue 1. Στην Παρί Σεν Ζερμέν είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης, με εντυπωσιακές επεμβάσεις απέναντι στη Λίβερπουλ στους «16» και στην Άρσεναλ στον ημιτελικό. Ωστόσο, η θητεία του συνοδεύτηκε και από συχνές επικρίσεις για τις εξόδους του και το παιχνίδι με τα πόδια, στοιχείο κρίσιμο στο στιλ που θέλει να εφαρμόσει ο Λουίς Ενρίκε.