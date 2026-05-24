Η Μάρτα Κόστιουκ αφιέρωσε τη νίκη της στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός στην πατρίδα της, την Ουκρανία, αποκαλύπτοντας ότι το σπίτι των γονιών της παραλίγο να χτυπηθεί από πύραυλο νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η παίκτρια, που γεννήθηκε στο Κίεβο, νίκησε τη Ρωσίδα Οξάνα Σελεχμέτεβα με 6-2, 6-3, ξεκινώντας έτσι την περιπέτειά της στο Παρίσι με το δεξί.

«Είμαι απίστευτα περήφανη για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες της ζωής μου», δήλωσε η Κόστιουκ, που είναι 15η στην κατάταξη.

«Σήμερα το πρωί, 100 μέτρα από το σπίτι των γονιών μου, έπεσε ένας πύραυλος», εξήγησε.

«Όλες οι σκέψεις και η καρδιά μου είναι με τον ουκρανικό λαό. Το μεγαλύτερο παράδειγμά μου είναι οι Ουκρανοί του σήμερα», πρόσθεσε.

Πηγή: La Repubblica