Στο ρόστερ της Μίλαν προστέθηκε από σήμερα (3/2) ο 24χρονος Μεξικανός διεθνής φορ Σαντιάγο Χιμένες.

Ο σύλλογος των «Ροσονέρι», μετά από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις με τη Φέγενορντ, κατάφερε να παράσχει στον Σέρτζιο Κονσεϊσάο έναν νέο επιθετικό, ίσως πιο κατάλληλο για το στυλ παιχνιδιού της ομάδας από τον Αλβάρο Μοράτα, ο οποίος πήγε στη Γαλατασαράι.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μόνιμη απόκτηση του παίκτη Σαντιάγο Τομάς Χιμένες από τη Φέγενορντ Ρότερνταμ. Ο Μεξικανός επιθετικός έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μίλαν έφτασε σε συμφωνία με τη Φέγενορντ για ποσό 32 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο με τον παίκτη ως το 2029, αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν.

Να σημειωθεί ότι η ολλανδική ομάδα θα είναι ο επόμενος αντίπαλος των «Ροσονέρι» στα πλέι οφ του Champions League.

