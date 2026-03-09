Η Μίλαν επικράτησε 1-0 της Ίντερ στο «San Siro» για την 28η αγωνιστική της Serie A, πανηγυρίζοντας τρίτη διαδοχική νίκη σε ντέρμπι «della Madonnina» και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους επτά βαθμούς, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες τίτλου.

Οι «νερατζούρι», που προέρχονταν από αήττητο σερί 15 αγώνων (14 νίκες, 1 ισοπαλία), δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να ξεφύγουν βαθμολογικά, αγωνιζόμενοι χωρίς τους τραυματίες Λαουτάρο Μαρτίνες και Μάρκους Τουράμ.

