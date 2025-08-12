Επίσημη μορφή πήρε την Τρίτη η μετακίνηση του Άλβαρο Μοράτα στην Κόμο.

Πιο συγκεκριμένα ο έμπειρος Ισπανός στράικερ παραχωρήθηκε στην ομάδα του Φάμπρεγας ως δανεικός από τη Μίλαν, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Κόμο θα είναι η τέταρτη ομάδα του Αλβάρο Μοράτα μέσα σε ένα χρόνο.

Έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι για τη Μίλαν, όπου πέρασε μόνο μισή σεζόν πριν ξεκινήσει την περιπέτεια στη Γαλατασαράι. Ωστόσο, η επιθυμία του να επιστρέψει στην Ιταλία έγινε πραγματικότητα, κι έτσι θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγας.

Ο Μοράτα θα γίνει ο έβδομος Ισπανός στον σύλλογο της Κόμο μετά τους Γιάκομπο Ραμόν, Χεσούς Ροντρίγκεθ, Άλεξ Βάλε -υπέγραψαν αυτό το καλοκαίρι-, Σέρχι Ρομπέρτο και Ιβάν Αθόν.