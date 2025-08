Τον Λούκα Μόντριτς παρουσίασε κι επίσημα τη Δευτέρα (4/8) η Μίλαν.

Ο Κροάτης διεθνής μέσος, που έφυγε τον περασμένο μήνα από την Ρεάλ Μαδρίτης, φόρεσε τη φανέλα με τον αριθμό 14 και εμφανίστηκε με το χαμόγελο κάποιου, που ξέρει ότι πρόκειται να ξεκινήσει μια άλλη φιλόδοξη περιπέτεια.

«Στην ηλικία μου, υπάρχει ακόμα χρόνος για ενθουσιασμό. Πρόσφατα αποχαιρέτησα πολύ συγκινητικά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μίλαν; Μεγάλωσα παρακολουθώντας ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η Μίλαν ήταν η αγαπημένη μου ομάδα στην Ιταλία και είχε τεράστιο κοινό στην Κροατία, επίσης επειδή το είδωλό μου, ο Μπόμπαν, ήταν εκεί. Πάντα έτρεφα μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη για τα χρώματα των Ροσονέρι», είπε ο Λούκα Μόντριτς.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Μίλαν είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και δεν μπορείς ποτέ να συμβιβαστείς. Το Champions League πρέπει να είναι ο ελάχιστος στόχος. Αλλά πρέπει επίσης να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις σκληρά, που είναι και ο στόχος μου.

Μου αρέσει να κερδίζω, είμαι πολύ ανταγωνιστικός και θέλω να φέρω αυτό το πνεύμα στην ομάδα. Ο ελάχιστος στόχος είναι η πρόκριση στο Champions League, αλλά η Μίλαν πρέπει επίσης να παλεύει για τρόπαια, γι’ αυτό είμαι εδώ. Ξέρω ότι υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες για μένα, αλλά είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή την πρόκληση», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Είχα τρεις εβδομάδες άδεια. Ξεκουράστηκα, αλλά προπονήθηκα επίσης για να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παρακολούθησα τα φιλικά παιχνίδια εναντίον της Άρσεναλ και της Λίβερπουλ και είδα πολλά θετικά, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι καθώς η ομάδα μεγαλώνει. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω και να ξεκινήσω την προπόνηση.

Μπορώ να προσφέρω την εμπειρία μου. Θα δουλέψω σκληρά, στο μέγιστο, για να προσπαθήσω να κάνω τα ίδια πράγματα που έχω κάνει και αλλού. Ξέρω ότι υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες από μένα, αλλά είμαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση.

Παρακολουθώ πολύ τη Serie A επειδή παίζουν τόσοι πολλοί Κροάτες παίκτες. Μπορείτε να δείτε ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και επιστρέφει στο επίπεδό του. Τακτικά, οι ομάδες είναι πολύ οργανωμένες: αυτό το κάνει διαφορετικό από την ισπανική La Liga. Πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού εδώ στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό.

Ο Αντσελότι μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Μίλαν, όλα ήταν πολύ θετικά. Είχα αυτή την εντύπωση ανεξάρτητα. Η Μίλαν είναι μια σπουδαία ομάδα, πολύ σημαντική και με σπουδαίους οπαδούς. Αλλά όταν σου μιλάνε έτσι για μια ομάδα, αποκτάς ακόμα καλύτερη εντύπωση. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, η οργάνωση και η υποδοχή ήταν εντυπωσιακά.

Είμαι πολύ χαρούμενος που με προπονεί ο Αλέγκρι. Είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, ένας νικητής. Ανυπομονώ να δω πώς με βλέπει στο γήπεδο με αυτή την ομάδα».

Και όταν τον ρώτησαν εάν θα προχωρήσει πέρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, είπε: «Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς για να πω. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρα να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του χρόνου, αλλά πρώτα πρέπει να προκριθούμε. Αλλά δεν κοιτάζω πολύ μακριά.

Το σημαντικό είναι να ζω το παρόν και να κάνω τα πράγματα καλά. Θέλω να ξεκινήσω αυτή τη νέα περιπέτεια, να προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ για να βρίσκομαι στο επίπεδο που απαιτεί αυτός ο σύλλογος. Θα υπάρξει χρόνος για το μέλλον. Πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος στο παρόν και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για τη Μίλαν».

