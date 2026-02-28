Ακόμη ένα ευρωπαϊκό «μεγαθήριο» φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μετά από την Παρί Σεν Ζερμέν και αρκετές αγγλικές και γερμανικές ομάδες, η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttosport», αποκαλύπτει ότι ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μίλαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου, αναμένεται να κινηθούν σε επίσημο επίπεδο για τον άσο της Γκενκ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, εκτιμώντας ότι με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ θα μπουν δυναμικά στην «μάχη», για την απόκτησή του.