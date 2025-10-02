Επιχειρηματικά… ανοίγματα κάνει η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ. Η Σίλα Εμπάνα διοργανώνει στις 7 Νοεμβρίου ένα λαμπερό δείπνο στο Λονδίνο, που αναμένεται να προσελκύσει 400 άτομα.

Η είσοδος σε ανήλικους δεν θα επιτρέπεται, ενώ η… ταρίφα ξεκινάει από τα 150 ευρώ και περιλαμβάνει ένα κοκτέιλ και μενού τριών πιάτων.

Το… εξωφρενικό είναι ότι στο τιμοκατάλογο προσφέρεται η επιλογή για ένα πιο προνομιακό τραπέζι, με open bar και φωτογραφία με την Σίλα Εμπάνα, έναντι 800 ευρώ!

Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, πάντως, δεν θα δώσει το παρών εξαιτίας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τους «μπλαουγκράνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sheila Ebana (@sheila_ebana)

