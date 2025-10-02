Επιχειρηματικά… ανοίγματα κάνει η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ. Η Σίλα Εμπάνα διοργανώνει στις 7 Νοεμβρίου ένα λαμπερό δείπνο στο Λονδίνο, που αναμένεται να προσελκύσει 400 άτομα.
Η είσοδος σε ανήλικους δεν θα επιτρέπεται, ενώ η… ταρίφα ξεκινάει από τα 150 ευρώ και περιλαμβάνει ένα κοκτέιλ και μενού τριών πιάτων.
Το… εξωφρενικό είναι ότι στο τιμοκατάλογο προσφέρεται η επιλογή για ένα πιο προνομιακό τραπέζι, με open bar και φωτογραφία με την Σίλα Εμπάνα, έναντι 800 ευρώ!
Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, πάντως, δεν θα δώσει το παρών εξαιτίας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τους «μπλαουγκράνα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.