Η μεγάλη επιστροφή του Πολ Πογκμπά είναι πλέον γεγονός. Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο, άφησε πίσω του την περιπέτεια των τελευταίων 2,5 ετών και, πλέον, είναι ξανά… ενεργός.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου ανακοίνωσε το Σάββατο (28/6) την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, ο οποίος επιστρέφει στη… δράση μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί, λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι διετούς διάρκειας, με τον 32χρονο Γάλλο άσο, πρώην των Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να επιδιώκει να διασώσει την καριέρα του, βοηθώντας τους Μονεγάσκους να φανούν ανταγωνιστικοί στο νέο πρωτάθλημα της Ligue 1 και στο Champions League της επόμενης περιόδου.

We think 𝒊𝒕’𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025