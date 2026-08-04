Λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League, η Ναϊμέγκεν, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ολλανδία, έδωσε τα χέρια με την Αϊντχόφεν για τη μεταγραφή του Κοντάι Σάνο.

Η ομάδα του Ντικ Σρόιντερ αντιμετωπίζει απόψε (4/8, 21:00) τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία (11/8).

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