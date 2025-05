Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί της Νάπολι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (26/5) στην πόλη για να γιορτάσουν το δεύτερο πρωτάθλημα Serie A του Συλλόγου μέσα σε τρία χρόνια, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε μια «θάλασσα» από τα μπλε χρώματα της ομάδας κατά τη διάρκεια της παρέλασης της ομάδας με ανοιχτό λεωφορείο.

pic.twitter.com/HcTzS7aGMB

— Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) May 26, 2025