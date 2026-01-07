Η επικείμενη μεταγραφή του Λορέντσο Λούκα από την Νάπολι στην Μπενφίκα, κάνει τους διοικούντες στους «παρτενοπέι» να αναζητούν τον αντικαταστάτη του στην επιθετική γραμμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports», στη Νάπολι εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Αρτέμ Ντόβμπικ της Ρόμα, καθώς ο 28χρονος Ουκρανός επιθετικός αποτελεί μία εξαιρετική περίπτωση, αν και δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ντόβμπικ αποτελεί επιλογή του προπονητή της Νάπολι Αντόνιο Κόντε και του αθλητικού διευθυντή Τζιοβάνι Μάνα για να αποκτηθεί πιθανότητα υπό τη μορφή δανεισμού, αλλά ίσως και με κανονική μεταγραφή.