Το κλίμα γύρω από τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεπερνά πλέον τα γήπεδα και φτάνει μέχρι τη Σελήνη, κυριολεκτικά.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, έδωσε την Τρίτη (30/6) ένα ιδιαίτερο κίνητρο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών: Σε περίπτωση κατάκτησης, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα στείλει μια μπάλα της διοργάνωσης στη Σελήνη. «Πάμε ομάδα των ΗΠΑ, κάντε αυτό που πρέπει!», είπε χαρακτηριστικά.

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