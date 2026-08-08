Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έφυγε από την ζωή και η πρώτη ομάδα που τον αποχαιρέτησε ήταν η Νιούελς Ολντ Μπόις.

Λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα του Λιονέλ Μέσι σε ηλικία 68 ετών, ο σύλλογος από την Αργεντινή όπου ο «Λέο» έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, είπε το «αντίο» στον Χόρχε Μέσι.

«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.

Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.

Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.

Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Newell’s Old Boys στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Αργεντινής στα social media.