Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/7) την απόκτηση του επιθετικού Άντονι Ελάνγκα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με μακροχρόνιο συμβόλαιο, όπως επιβεβαίωσαν και οι δύο ομάδες της Premier League.

Τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, όμως τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν πως η Νιούκαστλ κατέβαλε αρχικό ποσό 52 εκατομμυρίων λιρών (60 εκατ. ευρώ) συν επιπλέον 3 εκατομμύρια ως μπόνους για τον 23χρονο Σουηδό εξτρέμ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι έτοιμος. Έτοιμος να φορέσω αυτή τη φανέλα, να παλέψω για αυτή την ομάδα και να δώσω τα πάντα για τον παθιασμένο κόσμο που ζει και αναπνέει ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Ελάνγκα.

«Είχα δύο υπέροχα χρόνια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, που με βοήθησαν πραγματικά να γίνω ο παίκτης που είμαι σήμερα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ τώρα. Η ομάδα κατέκτησε τίτλο πέρσι και χτίζει κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό που θέλω πολύ να είμαι μέρος του».

