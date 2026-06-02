Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Τζιάνι Ινφαντίνο απένειμε «Βραβείο Ειρήνης» στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ενέργεια της νορβηγικής ομοσπονδίας αποσκοπεί στην υποστήριξη της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare, η οποία υπέβαλε καταγγελία στην ίδια επιτροπή τον Δεκέμβριο, κατηγορώντας τον επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ότι δεν τήρησε το «καθήκον ουδετερότητας».

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο, ο Τζιάνι Ινφαντίνο απένειμε ένα «Βραβείο Ειρήνης της FIFA» στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκπληρωθεί, να κερδίσει το περίφημο Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Τα κριτήρια για την απονομή αυτού του νεοσύστατου βραβείου δεν έχουν ποτέ διευκρινιστεί από τη FIFA. Με εντολή της γενικής συνέλευσής της, η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) απέστειλε την επιστολή της τη Δευτέρα, δήλωσε η Πρόεδρος της NFF, Λίζ Κλάβενες, η οποία ζήτησε να διεκπεραιωθεί με διαφάνεια.

«Αποστέλνουμε αυτήν την επιστολή μόνη μας», διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή υποστήριξη άλλων ομοσπονδιών. «Νομίζω ότι οι άλλοι γνώριζαν ότι μπορούσαν να συνυπογράψουν αν το επιθυμούσαν… Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε νόημα να ασκήσουμε πίεση σε κανέναν, ότι αυτό θα οδηγούσε μόνο σε τριβές».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν έχει κρύψει τους στενούς δεσμούς του με τον Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του τελευταίου στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Ο Ιταλοελβετός επικεφαλής της FIFA έχει υποστηρίξει αξιοσημείωτα την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον ένοικο του Λευκού Οίκου, το οποίο επιθυμεί διακαώς.

Μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κύρια διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.