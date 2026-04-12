Σε τροχιά ενίσχυσης της θέσης του ενόψει των επόμενων εκλογών της FIFA βρίσκεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) εξέφρασε επίσημα τη στήριξή της σε μια ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητά του.

Η CONMEBOL αποτελεί την πρώτη ηπειρωτική ομοσπονδία που τοποθετείται δημόσια υπέρ της παραμονής του Ελβετού παράγοντα στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του αθλήματος και στη διεύρυνση των διεθνών διοργανώσεων.

Παρά το γεγονός ότι ο Ινφαντίνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επισήμως αν θα είναι υποψήφιος για τη θητεία 2027–2031, το εκτελεστικό συμβούλιο της CONMEBOL εμφανίζεται ενωμένο πίσω από το πρόσωπό του. Σε σχετική δήλωση, τονίζεται η εμπιστοσύνη στο έργο του, καθώς και η επιθυμία συνέχειας στη διοικητική πορεία της FIFA.

