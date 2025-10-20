Ο Σον Ντάις βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας για να γίνει ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ανακοίνωση να αναμένεται εντός της ημέρας.

Ο Ντάις αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να γίνει ο τρίτος προπονητής της Φόρεστ την τρέχουσα περίοδο, μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου το Σάββατο το απόγευμα.

Η Φόρεστ μίλησε επίσης με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ προσπάθησε και για μια προσέγγιση με τον Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ.

Η πλευρά του Μαντσίνι έδειξε πρόθυμη για τη θέση, αλλά υπήρχαν ανησυχίες για το χρονικό διάστημα που ο 60χρονος ήταν εκτός ευρωπαϊκών συλλόγων, έχοντας προπονήσει τις Εθνικές Ιταλίας και Σαουδικής Αραβίας από τότε που έφυγε από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (2018).

Η εμπειρία του Ντάις στην Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας οδηγήσει σχεδόν επτά σεζόν την Μπέρνλι και δύο την Έβερτον, θεωρείται σημαντική για τη Φόρεστ και το μεγάλο αγγλικό ρόστερ της, θεωρήθηκε δε ο καταλληλότερος για τον σύλλογο από τους υποψηφίους που εξετάστηκαν.

Ο Ντάις, 54 ετών, αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Έβερτον στις αρχές της χρονιάς μετά από δύο χρόνια στο Γκούντισον Παρκ. Αποχώρησε με την Έβερτον 16η στην Πρέμιερ Λιγκ, με τον διάδοχό του Ντέιβιντ Μόγιες να φέρνει τα «ζαχαρωτά» στη 13η θέση.

Την περίοδο 2023-24 ο Ντάις διατήρησε την Έβερτον στην Πρέμιερ Λιγκ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δέχθηκε δύο φορές αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) του πρωταθλήματος.

Ο πρώην αμυντικός της Τσέστερφιλντ και της Μίλγουολ ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του στη Γουότφορντ. Πέρασε μια σεζόν ως προπονητής στο «Βικάρεϊτζ Ρόουντ» πριν ενταχθεί στην Μπέρνλι, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας.

Ο Ντάις οδήγησε την Μπέρνλι στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της, πετυχαίνοντας έξι συνεχόμενες σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, πριν απολυθεί τον Απρίλιο του 2022.

Η Φόρεστ, 18η στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ με μόνο μία νίκη, θα παίξει τον επόμενο αγώνα της εναντίον της Πόρτο για το Europa League, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.