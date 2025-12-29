Επίσημη μορφή παίρνει η διαμαρτυρία της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη διαιτησία του εντός έδρας αγώνα της με τη Μάντσεστερ Σίτι. που διεξήχθη στις 27/12, για τη 18η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και ολοκληρώθηκε με ήττα 2-1.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο σύλλογος στον οποίο ιδιοκτήτης είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην PGMO (φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαιτησία των αγώνων στις επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου στην Αγγλία), από την οποία μάλιστα ζήτησε την ηχογράφηση μεταξύ των διαιτητών εντός γηπέδου και της ομάδας VAR κατά τη διάρκεια των κρίσιμων στιγμών του παιχνιδιού.

Η Νότιγχαμ διαμαρτύρεται για δύο φάσεις.

Η μία είναι το γκολ της νίκης των φιλοξενούμενων, που θεωρεί ότι υπήρχε υποψία επιθετικού φάουλ.

Η άλλη είναι ότι έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη, άρα να αποβληθεί ο Ρούμπεν Ντίας στο δεύτερο ημίχρονο.