Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Ίθαν Νουανέρι, ο οποίος παραχωρήθηκε από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού στους Βεστφαλούς, για να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με το Αμβούργο.

Η Ντόρτμουντ έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά στην απώλεια του Γιάννη Κωνσταντέλια και έσπευσε να βρει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος είναι ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ το όνομά του έπαιξε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των κιτρινόμαυρων και το προηγούμενο καλοκαίρι, με τις δύο ομάδες να μην τα βρίσκουν τελικά στις διαπραγματεύσεις.

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