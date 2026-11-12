Ο Πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελίας που υποβλήθηκε στις φορολογικές Αρχές των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί αναφέρουν ότι απασχόλησε παράνομα μια οικιακή βοηθό, ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία πληρωνόταν από τη FIFA, στη βίλα του στο Μαϊάμι, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2025 και 2026, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα αρκετών βρετανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η «Telegraph» και ο «Guardian».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται επίσης να αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του με την Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια εργασίας μέσω προγράμματος για πρόσφυγες, για τη γυναίκα από τη Νικαράγουα.

Σε δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο, εκπρόσωπος της FIFA διέψευσε ότι ο πρόεδρος υπέπεσε σε οποιοδήποτε παράπτωμα: «Ζητήματα που αφορούν την προσωπική και ιδιωτική ζωή του Προέδρου της FIFA εμπίπτουν στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς του. Ωστόσο, προς αποφυγή παρερμηνειών, τα έξοδα που σχετίζονται με το οικιακό προσωπικό καλύπτονται προσωπικά από τον Πρόεδρο της FIFA».

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνέχισε να απασχολεί την οικιακή βοηθό του παρανόμως στη βίλα του στο Μαϊάμι για σχεδόν έναν χρόνο, ώσπου τον Ιανουάριο του 2026, η γυναίκα από τη Νικαράγουα φέρεται να εξασφάλισε την απαραίτητη άδεια.