Η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 της Σερβίας και έπιασε την Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του Β’ Ομίλου της League A του Nations League, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον από 8 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Οι «οράνιε» δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στη μαχητική Σερβία, η οποία ισοφάρισε και πίεσε μέχρι το φινάλε, με τον Γιόβιτς να χάνει σημαντική ευκαιρία στα τελευταία λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Τσάβι Ερνάντεθ βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης, αφήνοντας τους Σέρβους μαθηματικά στην τελευταία θέση του ομίλου.

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