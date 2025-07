Με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων, όπου την Κυριακή (13/7, 22:00, ΑΝΤ1) θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, με κεκτημένη ταχύτητα απ’ την κατάκτηση του Champions League και το θριαμβευτικό 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό της 31ης Μαΐου, συνέτριψε με 4-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης, που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στο Νιου Τζέρσεϊ, στέλνοντας μήνυμα ότι, μετά την κορυφή της Ευρώπης, είναι αποφασισμένη να κατακτήσει και αυτήν του κόσμου.

𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹! 🔴🔵@PSG_inside put on a masterclass vs @realmadrid and punch their ticket to the #FIFACWC final vs Chelsea! ✨ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC… pic.twitter.com/pGyDgzIMXJ — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Οι Παριζιάνοι επιβεβαίωσαν πως αυτή την στιγμή είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, κάνοντας… φύλλο και φτερό την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει απέναντι στους Γάλλους.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «πετούσε» στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium και πριν συμπληρωθούν καν 25 λεπτά αγώνα ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0!

Στο 6’ από λάθος του Ασένσιο, ο Ντεμπελέ έκλεψε την μπάλα κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Φαμπιάν Ρουίθ για το 1-0, ενώ μόλις τρία λεπτά μετά (9’) από νέο τεράστιο σφάλμα του Ρούντιγκερ, ο Ντεμπελέ με υπέροχη εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους Παριζιάνους.

6′ PSG take advantage! 💥 A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

9′ Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱 Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Πριν… συνέλθουν απ’ τα δύο πρώτα «χτυπήματα» οι «μερένχες» δέχθηκαν και τρίτο γκολ από την ασίστ του Χακίμι στον Ρουίθ, που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 μόλις στο 24ο λεπτό!

24′ PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️ Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί έκανε… συντήρηση δυνάμεων, με τον Ενρίκε να αποσύρει τους Ντεμπελέ και Κβαρατσκέλια για να μην τους επιβαρύνει άλλο ενόψει τελικού και τους πρωταθλητές Ευρώπης να φτάνουν σε ακόμη ένα γκολ στο 87’ με τον Γκονσάλο Ράμος που έκανε ακόμη πιο επιβλητική τη νίκη της γαλλικής ομάδας με το τελικό 4-0.

87′ O PISTOLEIRO STRIKES 🔫⚽️ Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota. Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/c4v6mpdnHl — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης 4-0

Γκολ: 6′, 24′ Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί), 9′ Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), 88′ Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κίτρινες: Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζοάο Νέβες (Παρί), Καρβαχάλ (Ρεάλ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Μπεράλδο, Νούνο Μέντες (80′ Κανγκ-Ιν Λι), Βιτίνια, Ρουίθ (66′ Ζαΐρ-Εμερί), Ζοάο Νέβες, Κβαρατσχέλια (59′ Μπαρκολά), Ντουέ (66′ Μαγιουλού), Ντεμπελέ (59′ Γκονσάλο Ράμος)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ρούντιγκερ, Ασένσιο (64′ Μιλιτάο), Φραν Γκαρθία (71′ Καρβαχάλ), Αρντά Γκιουλέρ (83′ Βάθκεθ), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ (64′ Μόντριτς), Βινίσιους (65′ Ντίαθ), Μπαπέ, Γκονζάλο

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης