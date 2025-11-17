Οι δικηγόροι της Παρί Σεν Ζερμέν αξιώνουν από τον Κιλιάν Εμπαπέ 240 εκατομμύρια ευρώ, ως αποζημίωση για τη μεταγραφή που δεν ολοκληρώθηκε με τον σαουδαραβικό σύλλογο Αλ Χιλάλ, την οποία ο ποδοσφαιριστής είχε απορρίψει τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν ενώπιον του εργατικού δικαστηρίου του Παρισιού (Prud’hommes).

Το αίτημα του συλλόγου έρχεται ως απάντηση στα 263 εκατομμύρια ευρώ που διεκδικεί ο Εμπαπέ, κυρίως για την επανακατάταξη του συμβολαίου του από ορισμένου χρόνου (CDD) σε αορίστου (CDI), καθώς και για την αναγνώριση της ηθικής παρενόχλησης που θεωρεί ότι υπέστη στο τέλος του συμβολαίου του.