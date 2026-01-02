Ημέρες φαίνεται πως μετράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Γκενκ. Σύμφωνα με το βελγικό «Voetbalnieuws» ο 18χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο προσκήνιο της μεταγραφικής αγοράς με την Παρί Σεν Ζερμέν να δείχνει «συνεχές ενδιαφέρον».

Οι Βέλγοι θεωρούν δεδομένο ότι η μετακίνησή του θα αποτελέσει νέο ρεκόρ πώλησης για την Γκενκ, με τη μεγαλύτερη πώληση να είναι αυτή του Τόλου στην Γουλβς το περασμένο καλοκαίρι έναντι 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Πάντως, ο Καρέτσας βρίσκεται στις λίστες πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως της Μάντσεστερ Σίτι, της Μπάγερν και την Τσέλσι.

Η «Daily Mirror» αναφέρει ότι η Άρσεναλ ήταν κοντά στην υπογραφή του το περασμένο καλοκαίρι. «Η μεταγραφή φέρεται να έφτανε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι κανονιέρηδες τελικά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία», σημειώνει.