Η Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε σε συμφωνία με την αγγλική Μπόρνμουθ για τη μεταγραφή του 23χρονου διεθνούς Ουκρανού κεντρικού αμυντικού Ίλια Ζαμπάρνι όπως μετέδωσαν το Σάββατο (9/8) αρκετά γαλλικά ΜΜΕ. Μετά τον νεαρό τερματοφύλακα της Λιλ, Λούκας Σεβαλιέ, η Παρί, που μέχρι τώρα ήταν αρκετά… ήρεμη στη μεταγραφική αγορά, ολοκληρώνει τη δεύτερη μεγάλη της προσθήκη για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την L’Équipe, ο Ζαμπάρνι θα υπογράψει για πέντε χρόνια στους πρωταθλητές Ευρώπης, όπου θα λαμβάνει καθαρό ετήσιο μισθό 4,5 εκατ. ευρώ την πρώτη σεζόν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα καταβάλουν 63 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ, συν τρία εκατ. σε μπόνους. Ο Ουκρανός αμυντικός ενδέχεται να υπογράψει το συμβόλαιό του τη Δευτέρα (11/8) όπως αναφέρει το RMC Sport.

Γεννημένος στο Κίεβο το 2002 και προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ντιναμό Κιέβου, ο Ζαμπάρνι, που θα κλείσει τα 23 στις αρχές Σεπτεμβρίου, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στα 17 του χρόνια. Κλήθηκε στην εθνική το 2020 (μετρά 49 συμμετοχές), κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουκρανίας το 2021 με τη Ντιναμό και τον Ιανουάριο του 2023 μεταγράφηκε στην Μπόρνμουθ, με συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2029.

Συμμετείχε σε όλη την καλοκαιρινή προετοιμασία των «Cherries», αγωνιζόμενος και στο τελευταίο φιλικό της αμερικανικής περιοδείας απέναντι στη Γουέστ Χαμ το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ατλάντα. Ωστόσο, δεν ήταν στην αποστολή για τον αγώνα Μπόρνμουθ–Ρεάλ Σοσιεδάδ το απόγευμα του Σαββάτου (9/8).

Η Παρί, που μέχρι τώρα κινούνταν διακριτικά στη μεταγραφική αγορά, δούλευε αυτή τη μεταγραφή εδώ και μήνες. Η δε συμφωνία έρχεται μία μέρα μετά το deal με τη Λιλ για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Λούκας Σεβαλιέ.

Οι δύο αυτές νέες προσθήκες αναμένεται να είναι διαθέσιμες ήδη την ερχόμενη Τετάρτη (13/8) απέναντι στην Τότεναμ για το Super Cup και την Κυριακή το βράδυ (17/8) κόντρα στη Ναντ, στην πρεμιέρα της Παρί στη Ligue 1.

Τον Ιούλιο, η Παρί είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Ρενάτο Μαρίν, νεαρού Ιταλοβραζιλιάνου τερματοφύλακα 19 ετών που αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα της Ρόμα.