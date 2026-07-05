Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Αλεσάντρο Παγιόλα συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, με τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν να δίνουν «μάχη» με άλλες ομάδες για την απόκτησή του.

Έπειτα από 11 χρόνια θητείας στην Ιταλία για λογαρισασμό των «Μπιανκονέρι» της Βίροτυς Μπολόνια, ο 26χρονος γκαρντ αποφάσισε να προχωρήσει σε μία αλλαγή στην καριέρα του και να αναζητήσει μία διαφορετική πρόκληση, όντας ένα από τα πιο «καυτά» διαθέσιμα ονόματα στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr